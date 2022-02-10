«Девственником». Защитник «Рубина» Нижегородов о том, кем бы был без футбола

Защитник ответил на вопросы о семье, образовании и призвании.

– «Папенькин сынок» – тебя так называли?

– Люди говорили, что все в моей жизни благодаря отцу (экс-игроку «Локомотива» Геннадию Нижегородову – прим. Sports.ru). «Ты тут, потому что у тебя известный папа», – вот такое слышал.

Отношусь абсолютно спокойно. Конечно, отец мне дал многое. За то, что я добился сейчас, огромная благодарность не только ему, но и маме. Всей семье, которая во многом мне помогла.

– Ты говорил, что из-за отца у тебя не было выбора, чем заняться в жизни. Что нравилось кроме футбола?

– В PlayStation могу поиграть. При этом папа никогда меня не заставлял быть футболистом. Наоборот, говорил: «Я был бы счастливее, если бы ты стал программистом». Понимает: футбол – это огромный труд. При этом, конечно, счастлив, что сын пошел по его стопам.

– Как у тебя с образованием?

– Это по маминой части. Она настаивала: «Футбол футболом, но учиться нужно». Сейчас заочно учусь в одесском институте, на третьем курсе.

Мама мне дает книжки по психологии – если есть настроение, читаю. Это полезно: психологический фактор для спортсменов крайне важен.

– Если не футбол, то кем бы ты стал?

– Девственником, – со смехом сказал 19-летний футболист.

«Кем бы я был, если бы не футбол? Девственником». Питер Крауч – футболист, которого невозможно не любить