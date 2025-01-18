Кристенсен восстановился после травмы. Защитник «Барсы» не играл 5 месяцев
Андреас Кристенсен восстановился после травмы.
Защитник «Барселоны» в течение последних пяти месяцев восстанавливается из-за травмы ахиллова сухожилия.
В пятницу «Барса» сообщила, что Кристенсен восстановился и может играть.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Барселоны»
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