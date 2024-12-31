«Ювентус» хочет арендовать Кристенсена зимой. Защитник «Барсы» также интересен «МЮ»

На Андреаса Кристенсена есть спрос в Англии и Италии.

Как пишет Mundo Deportivo, «Манчестер Юнайтед » и особенно «Ювентус » проявляют серьезный интерес к защитнику и рассматривают возможность его приобретения уже в зимнее трансферное окно.

Итальянский журналист Альфредо Педулла сообщает, что туринский клуб намерен запросить аренду игрока.

Главный тренер «Юве» Тиаго Мотта также заинтересован в Рональде Араухо , однако вариант с Кристенсеном выглядит более реальным. По словам Педуллы, сложная финансовая ситуация «Барселоны» может вынудить клуб расстаться с некоторыми игроками уже в январе, даже через аренду.

28-летний Кристенсен недавно приступил к тренировкам с командой после восстановления от травмы ахиллова сухожилия. Датчанин не играл с первого тура Ла Лиги в августе.