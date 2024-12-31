«Ювентус» хочет арендовать Кристенсена зимой. Защитник «Барсы» также интересен «МЮ»
На Андреаса Кристенсена есть спрос в Англии и Италии.
Как пишет Mundo Deportivo, «Манчестер Юнайтед» и особенно «Ювентус» проявляют серьезный интерес к защитнику и рассматривают возможность его приобретения уже в зимнее трансферное окно.
Итальянский журналист Альфредо Педулла сообщает, что туринский клуб намерен запросить аренду игрока.
Главный тренер «Юве» Тиаго Мотта также заинтересован в Рональде Араухо, однако вариант с Кристенсеном выглядит более реальным. По словам Педуллы, сложная финансовая ситуация «Барселоны» может вынудить клуб расстаться с некоторыми игроками уже в январе, даже через аренду.
28-летний Кристенсен недавно приступил к тренировкам с командой после восстановления от травмы ахиллова сухожилия. Датчанин не играл с первого тура Ла Лиги в августе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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