«Вольфсбург» купил лучшего бомбардира «Брюгге» Ольсена за 15 млн евро с учетом бонусов

«Вольфсбург» приобрел вингера сборной Дании.

К немецкой команде присоединился лучший бомбардир «Брюгге » Андреас Ольсен . Контракт рассчитан до лета 2029 года.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, «Вольфсбург » заплатил 15 млн евро с учетом бонусов.

В этом сезоне Ольсен забил 8 голов в 19 матчах в чемпионате Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/VfL_Wolfsburg