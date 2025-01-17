«Вольфсбург» купил лучшего бомбардира «Брюгге» Ольсена за 15 млн евро с учетом бонусов
«Вольфсбург» приобрел вингера сборной Дании.
К немецкой команде присоединился лучший бомбардир «Брюгге» Андреас Ольсен. Контракт рассчитан до лета 2029 года.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, «Вольфсбург» заплатил 15 млн евро с учетом бонусов.
В этом сезоне Ольсен забил 8 голов в 19 матчах в чемпионате Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/VfL_Wolfsburg
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»
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