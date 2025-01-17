ЦСКА отдал Агапова «Пари НН» в аренду без права выкупа

Илья Агапов будет доигрывать сезон в «Пари НН».

Нижегородская команда арендовала защитника у ЦСКА . Он уже прибыл на сбор в Турцию и провел первую тренировку с новыми партнерами.

Армейцы отмечают , что аренда не предполагает опции выкупа футболиста.

В этом сезоне Агапов принял участие в 5 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: fcnn.ru