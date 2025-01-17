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ЦСКА отдал Агапова «Пари НН» в аренду без права выкупа

Илья Агапов будет доигрывать сезон в «Пари НН».

Нижегородская команда арендовала защитника у ЦСКА. Он уже прибыл на сбор в Турцию и провел первую тренировку с новыми партнерами.

Армейцы отмечают, что аренда не предполагает опции выкупа футболиста.

В этом сезоне Агапов принял участие в 5 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcnn.ru

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пари НН»
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logoпремьер-лига Россия
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