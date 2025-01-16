ЦСКА отдаст Агапова в аренду в «Пари НН» до конца сезона. У защитника 0+1 в 5 играх Кубка России
«Пари НН» согласовал с ЦСКА аренду Ильи Агапова до конца сезона без права выкупа.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В текущем сезоне 23-летний защитник не играл в Мир РПЛ. В 5 матчах Фонбет Кубка России на его счету одна результативная передача.
Агапов уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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