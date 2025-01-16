ЦСКА отдаст Агапова в аренду в «Пари НН» до конца сезона. У защитника 0+1 в 5 играх Кубка России

«Пари НН» согласовал с ЦСКА аренду Ильи Агапова до конца сезона без права выкупа.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне 23-летний защитник не играл в Мир РПЛ . В 5 матчах Фонбет Кубка России на его счету одна результативная передача.

Агапов уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2022/23.