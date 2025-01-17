Борис Ротенберг-младший о карьере: «Локо» знает, что я готов работать в любом качестве. Я амбициозный человек, важно показать себя. Если результаты будут достойными, следующий шаг недалеко»
Экс-игрок «Локомотива» сейчас занимает в клубе должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.
– Вы не думаете попробовать себя в роли тренера или генерального менеджера?
– Я играл за «Локомотив», стал с этой командой чемпионом. Для меня было важно отдать дань уважения клубу. Когда меня попросили начать путь с детско-юношеского футбола, я с удовольствием согласился. Для меня очень важно отдать дань уважения.
Сначала я думал, будет ли это интересно. Два года я работаю сначала на позиции директора департамента, а сейчас уже как заместитель генерального директора. Я делаю эту работу с любовью, страстью, и мне очень приятно видеть счастливые глаза наших пацанов, которые выигрывают кубки и попадают в обойму основной команды.
Не надо говорить о том, что будет в будущем. «Локомотив» знает, что я готов работать в клубе в любом качестве, но этот вопрос сейчас неактуален. Важно, чтобы наши дети имели возможность развиваться, правильно питаться. Есть очень много проблем в детско-юношеском футболе. Нужно время, чтобы мы наладили все таким образом, чтобы у детей были благоприятные условия для занятия футболом. Надо начать с детей, а потом смотреть в будущее.
– А в будущем рассматриваете работу тренером? Например, у вашего брата хорошо получается в СКА.
– Пользуясь случаем, хочу выразить поддержку своему брату Роману Борисовичу. Хоть я представляю «Локомотив», но желаю СКА удачи во всех играх, кроме противостояний с «Локомотивом».
Все, кто меня знает, понимают, что я достаточно амбициозный человек. В этом плане я никогда преждевременно не говорю о вещах, пока нет этому правильного времени.
Что касается будущего, то у меня прекрасные отношения с председателем совета директоров, со всеми членами совета директоров и с Владимиром Валерьевичем Леонченко. На сегодняшний день я являюсь заместителем генерального директора, и меня полностью устраивает эта позиция. Будущее зависит только от меня и того, что я могу сделать. Важно показать себя. Если будут результаты достойными, то следующий шаг будет недалеко. Вопрос не ко мне, когда он будет, – сказал Борис Ротенберг-младший.
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