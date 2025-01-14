Денис Глушаков: «У «Спартака» есть все шансы на чемпионство. Клуб ничем не уступает «Зениту» и «Краснодару» по составу»
Денис Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ.
Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 18 турах и отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«У «Спартака» есть все шансы на чемпионство в этом сезоне. Сейчас все зависит от того, как пройдут зимние сборы и в каком состоянии футболисты подойдут к возобновлению чемпионата.
Потому что наверху турнирной таблицы все очень плотно. Весной посмотрим, как сложится. По составу, на мой взгляд, «Спартак» ничем не уступает «Зениту» и «Краснодару». А по поводу усилений, которые необходимы команде зимой, мне трудно что-то говорить.
Тут, наверное, должен отвечать тренер, который с утра до ночи живет с командой или новый спортивный директор. Они все-таки более компетентны в этом вопросе», – сказал экс-капитан «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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