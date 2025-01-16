Силкин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Он поехал туда и успокоился, думал, в Испании на него просыпется манна небесная, а там надо еще больше работать. В клубе поняли, что рассчитывать на него не стоит»

Сергей Силкин высказался о проблемах Арсена Захаряна в «Сосьедаде».

В этом сезоне российский полузащитник не сыграл за клуб ни одного матча из-за травмы.

– Захарян не тот клуб выбрал. В Испании две главные команды – «Реал» и «Барселона», ну еще «Атлетико». Вот в них стоит переходить.

– Но туда не каждого позовут.

– Это да. В случае с Захаряном, я думаю, «Реал Сосьедад » хотел его раскрутить и продать, но у них не получилось, потому что Арсен все время не в форме.

– Почему он в России играл, а в Испании не играет?

– Там другие требования. Захарян к ним не готов. У него ничего там не получается. «Сосьедад», думаю, в это трансферное окно постарается его продать или куда-то отдать.

– Это проблемы Захаряна? Клуб не виноват?

– Конечно, проблемы Захаряна. Он поехал туда и успокоился. Думал, в Испании на него просыпется манна небесная. А там надо еще больше работать, чем в «Динамо». В «Реале Сосьедад» увидели такое отношение к делу и поняли, что рассчитывать на Захаряна не стоит, – сказал бывший главный тренер «Динамо ».

Уверен, что Арсену точно не стоит возвращаться в Россию, тем более в «Зенит». Сейчас ему нужно набраться сил, терпения и попробовать отвоевать место в составе. В его таланте сомнений нет, но нужно пахать, – сказал бывший главный тренер «Динамо».