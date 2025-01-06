Лаутаро стал лучшим бомбардиром Суперкубка Италии, сравнявшись с Дибалой. У аргентинцев по 4 гола в турнире
Лаутаро Мартинес стал одним из двух лучших бомбардиров Суперкубка Италии.
Нападающий «Интера» сравнялся по количеству голов с Пауло Дибалой из «Ромы» – у обоих их по четыре. Это лучший результат в истории турнира.
Сегодня Мартинес забил «Милану» (2:1, второй тайм) в финале Суперкубка Италии. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Всего аргентинец отличался голами в 4 из 5 последних решающих матчах с «россонери». Помимо сегодняшнего финала, он забивал в обоих полуфиналах ЛЧ и в финале Суперкубка в 2023 году, а также в полуфинале Кубка Италии в 2022 году.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaPaolo
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