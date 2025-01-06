Лаутаро стал лучшим бомбардиром Суперкубка Италии, сравнявшись с Дибалой. У аргентинцев по 4 гола в турнире

Лаутаро Мартинес стал одним из двух лучших бомбардиров Суперкубка Италии.

Нападающий «Интера » сравнялся по количеству голов с Пауло Дибалой из «Ромы» – у обоих их по четыре. Это лучший результат в истории турнира.

Сегодня Мартинес забил «Милану » (2:1, второй тайм) в финале Суперкубка Италии. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Всего аргентинец отличался голами в 4 из 5 последних решающих матчах с «россонери». Помимо сегодняшнего финала, он забивал в обоих полуфиналах ЛЧ и в финале Суперкубка в 2023 году, а также в полуфинале Кубка Италии в 2022 году.