Мората столкнулся головой с Павловичем на тренировке «Милана». Форвард проведет несколько часов в больнице и пропустит матч с «Кальяри»

Альваро Мората получил травму головы на тренировке.

Нападающий «Милана » Мората столкнулся головой с защитником Страхиней Павловичем на сегодняшней тренировке команды, сообщает Sky Sport.

Испанец был доставлен в больницу, где прошел МРТ, которая не выявила серьезных повреждений.

Тем не менее Альваро проведет еще несколько часов под наблюдением врачей и пропустит матч с «Кальяри », который состоится 9 ноября.