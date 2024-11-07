Мората столкнулся головой с Павловичем на тренировке «Милана». Форвард проведет несколько часов в больнице и пропустит матч с «Кальяри»
Альваро Мората получил травму головы на тренировке.
Нападающий «Милана» Мората столкнулся головой с защитником Страхиней Павловичем на сегодняшней тренировке команды, сообщает Sky Sport.
Испанец был доставлен в больницу, где прошел МРТ, которая не выявила серьезных повреждений.
Тем не менее Альваро проведет еще несколько часов под наблюдением врачей и пропустит матч с «Кальяри», который состоится 9 ноября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
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