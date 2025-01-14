«Аталанта» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Ювентус» сыграет с «Аталантой» в перенесенном матче 19-го тура Серии А.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Игру в прямом эфире показывает телеканал «Матч ТВ». ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Таблица Серии А Статистика Серии А