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  • Вандалы нанесли свастику и нацистское приветствие на стены здания «Доксы». Кипрский клуб осудил их: «Мы продвигаем социальное равенство, а отбросы оставляют тошнотворный след фашизма и ненависти»
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Вандалы нанесли свастику и нацистское приветствие на стены здания «Доксы». Кипрский клуб осудил их: «Мы продвигаем социальное равенство, а отбросы оставляют тошнотворный след фашизма и ненависти»

Кипрская «Докса» пострадала от действий вандалов.

В ночь на 14 января на стенах здания, принадлежащего клубу, появились нацистское приветствие и несколько свастик.

Команда из деревни Пано Дефтера, находящейся рядом с Никосией, опубликовала заявление в связи с этим инцидентом.

«В то время как мы ремонтируем свое здание, чтобы создать более благоприятные условия для своих друзей, сограждан и молодежи, продвигаем ценности культуры, социального равенства, честной игры, какие-то не знающие истории отбросы ночью наносят свой удар и оставляют тошнотворный след фашизма и ненависти», – говорится в заявлении клуба.

«Докса» также отметила, что ее не запугать подобными эпизодами: «Мы всегда будем на правильной стороне истории и продолжим идти вперед, вооруженные идеалами и принципами классовой борьбы наших предков. Эти отвратительные акты – отголосок попытки нормализовать ультраправых и идеологию ненависти. В отличие от вас, мы не действуем в темноте, потому что не стыдимся того, за что выступаем. Мы никогда не перестанем противостоять каждому фашисту и каждому расисту и будем продолжать работать ради прогресса и процветания нашего сообщества».

Опубликовал: Александр Суряев
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