Васильев из «Зенита» травмировался на сборах. 20-летний хавбек может пропустить несколько месяцев

Дмитрий Васильев может пропустить несколько месяцев из-за травмы.

По информации «РБ Спорт», полузащитник «Зенита » травмировал ногу и досрочно покинул поле на одной из первых тренировок во время сборов. В ближайшее время игрок пройдет углубленное медицинское обследование, где и будет определен характер и сроки восстановления от травмы.

В настоящий момент команда Сергея Семака проводит сборы в Катаре. Планируется, что они продлятся до 28 января.

Васильев – воспитанник академии «Зенита».

В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей за клуб во всех турнирах. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь .