Васильев из «Зенита» травмировался на сборах. 20-летний хавбек может пропустить несколько месяцев
Дмитрий Васильев может пропустить несколько месяцев из-за травмы.
По информации «РБ Спорт», полузащитник «Зенита» травмировал ногу и досрочно покинул поле на одной из первых тренировок во время сборов. В ближайшее время игрок пройдет углубленное медицинское обследование, где и будет определен характер и сроки восстановления от травмы.
В настоящий момент команда Сергея Семака проводит сборы в Катаре. Планируется, что они продлятся до 28 января.
Васильев – воспитанник академии «Зенита».
В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей за клуб во всех турнирах. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
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