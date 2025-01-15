Хавбека «Зенита» Васильева прооперируют завтра. Игрок травмировал ногу на сборах
Дмитрий Васильев перенесет операцию после травмы.
Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» повредил ногу на сборах команды в Катаре.
«Да, Васильев получил травму на сборах. Завтра операция», – сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей за клуб во всех турнирах. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Васильев из «Зенита» травмировался на сборах. 20-летний хавбек может пропустить несколько месяцев
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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