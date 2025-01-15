Хавбека «Зенита» Васильева прооперируют завтра. Игрок травмировал ногу на сборах

Дмитрий Васильев перенесет операцию после травмы.

Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» повредил ногу на сборах команды в Катаре.

«Да, Васильев получил травму на сборах. Завтра операция», – сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей за клуб во всех турнирах. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Васильев из «Зенита» травмировался на сборах. 20-летний хавбек может пропустить несколько месяцев