Энрике о матче с «Эспали» в Кубке: «Стадион очень хорош для игры в регби, но не для футбола. «ПСЖ» приехал сюда с удовольствием, но условия должны быть лучше ради всеобщего блага»

Луис Энрике высказал недовольство качеством поля на матче Кубка Франции.

Вчера «ПСЖ» обыграл «Эспали-Сен-Марсель» (4:2) из 5-го дивизиона Франции в 1/16 финала Кубка страны. Парижане пропустили первый гол уже на 3-й минуте игры.

На стадионе «Марсель-Мишлен», где проходила встреча, проводятся матчи по регби.

«Они играли элегантно, не прибегая к некоторым вещам, которые иногда можно увидеть в футболе. Они показали отличный уровень, забили гол при первой же возможности, что усложнило ситуацию. Играть на открытом воздухе сложно, особенно учитывая качество поля, которое может причинять вред. Но «Эспали» защищался очень хорошо… Это сложное соревнование, и оно становится еще сложнее из-за отсутствия ВАР. Ошибку судейства изменить нельзя.

Стадион очень хорош для игры в регби, но играть в футбол, в хороший футбол, на нем практически невозможно, при всем моем уважении. Мяч постоянно отскакивает. Я не использую это как оправдание, потому что мы должны уметь играть везде.

Мы рады, что существует этот турнир, где маленькие клубы могут играть против больших. Мы приехали сюда с большим удовольствием, но условия заслуживают того, чтобы быть лучше ради всеобщего блага», – заявил главный тренер «ПСЖ» на пресс-конференции.