Литвинов считает, что Угальде может заиграть в Англии и «ПСЖ»: «Спокойно. Сами видели, что он сделал осенью. Манфред может выступать в топ-команде»
Руслан Литвинов считает, что Манфред Угальде готов к Европе.
– Может ли Угальде заиграть в Англии или в «ПСЖ»?
– Спокойно, я думаю. Мне, если честно, очень нравится такой типаж нападающих. Понятное дело, первое время у него что-то не получалось и, может быть, надо было привыкнуть к стране, к футболу, который тут и к менталитету, который есть у русских футболистов. Сейчас он уже спокойно себя чувствует.
Сами видели, что Манфред сделал осенью. Я правда верю, что он может заиграть в Европе и выступать в топ-команде, – сказал полузащитник «Спартака».
Угальде является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Мир РПЛ. Форвард «Спартака» забил 15 голов в 18 играх.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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