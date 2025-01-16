Канищев об уходе Ананьева и Сорокина из «Зенита»: «Пока это руководство в клубе, стратегия не поменяется и воспитанникам доверять не будут»

Александр Канищев высказался об уходе воспитанников «Зенита» в другие клубы.

Сообщалось, что Иван Ананьев стал игроком ЦСКА, а Иван Сорокин перешел в «Спартак».

«Пока это руководство в «Зените», стратегия не поменяется и воспитанникам доверять не будут. Кроме того, что это футбол для зрителей, это личный бизнес. У руководства «Зенита» ненасытные аппетиты.

Мне бы много чего хотелось сказать относительно этого руководства, но не буду озвучивать (смеется). Это мои личные претензии», — сказал бывший футболист «Зенита ».