Канищев об уходе Ананьева и Сорокина из «Зенита»: «Пока это руководство в клубе, стратегия не поменяется и воспитанникам доверять не будут»
Александр Канищев высказался об уходе воспитанников «Зенита» в другие клубы.
Сообщалось, что Иван Ананьев стал игроком ЦСКА, а Иван Сорокин перешел в «Спартак».
«Пока это руководство в «Зените», стратегия не поменяется и воспитанникам доверять не будут. Кроме того, что это футбол для зрителей, это личный бизнес. У руководства «Зенита» ненасытные аппетиты.
Мне бы много чего хотелось сказать относительно этого руководства, но не буду озвучивать (смеется). Это мои личные претензии», — сказал бывший футболист «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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