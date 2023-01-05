Агент Агапова о переходе в ЦСКА: «Для «Пари НН» это стало рекордной продажей»

Агент Ильи Агапова рассказал о предстоящем переходе защитника «Пари НН» в ЦСКА.

«Сделка еще не завершена. Нужно пройти медосмотр, окончательно обсудить условия трудового договора.

Все по-настоящему решилось после Нового года, до этого был просто интерес. «Нижний» больше рассматривал другие варианты. Настойчивость ЦСКА и желание Ильи стали определяющими.

Для «Пари НН» это стало рекордной продажей, они тоже добились, чего хотели», — сказал Александр Салугин.

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