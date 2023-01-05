Агент Агапова о переходе в ЦСКА: «Для «Пари НН» это стало рекордной продажей»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Илья Агапов Футбол

Агент Ильи Агапова рассказал о предстоящем переходе защитника «Пари НН» в ЦСКА.

«Сделка еще не завершена. Нужно пройти медосмотр, окончательно обсудить условия трудового договора.

Все по-настоящему решилось после Нового года, до этого был просто интерес. «Нижний» больше рассматривал другие варианты. Настойчивость ЦСКА и желание Ильи стали определяющими.

Для «Пари НН» это стало рекордной продажей, они тоже добились, чего хотели», — сказал Александр Салугин.

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4 комментария

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Артур Хайбрахманов
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Ответ Алексей Сметанин
Это же тот Салугин,который бывший игрок ЦСКА?
Сомневаюсь, в этот бизнес просто так не попасть.
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Жаргал Шадапов
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Ответ Алексей Сметанин
Это же тот Салугин,который бывший игрок ЦСКА?
Победитель кубка УЕФА?
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Алексей Сметанин
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Это же тот Салугин,который бывший игрок ЦСКА?
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Владислав Шипилов
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Поживём - увидим.
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