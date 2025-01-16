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Лещук о японцах: «Открытые, добрые люди, на улицах очень чисто. У нас более закрытый народ»

Игорь Лещук рассказал, чем японцы отличаются от россиян.

– Где отдыхали этой зимой?

– В Японии, на Гавайях и в Нью-Йорке.

– Давайте начнем с Японии – как вам там?

– Очень понравился менталитет японцев, они открытые, добрые люди. На улицах у них очень чисто. Япония сильно отличается от других стран – запомнилось, что люди очень добрые: выходя из магазина, японцы пять раз убедятся, туда ли ты идешь. На вокзале мне очень помогли – там все на японском языке, и они мне рассказали, куда идти. Я был в Токио, Киото и Наре.

– Многие удивляются, как сильно технологически развита Япония – вы что-то подобное заметили? Например, в магазинах.

– Очень много касс самообслуживания. У нас это тоже есть, но там это более развито. У них очень много странных магазинов – продается то, чего у нас нет.

– Например.

– Игрушки с шариком, которые нужно открыть – как бахилы распаковываете, но у них они большие: крутишь шарик и тебе что-то выпадает. Продается то, что у нас не продавалось бы.

– А что насчет менталитета, сравнивая с нашим?

– У нас более закрытый народ, а там открытые, добрые люди.

– Сколько вы потратили на отпуск?

– Не считал. Я покупал подарки, вещи – сложно сказать.

– Если считать перелеты и проживание?

– Около 10 тысяч долларов. 20 дней был в отпуске, – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Лещук
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Япония
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