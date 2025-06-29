«Балтика» подписала марокканского опорника Мурида. Контракт – до 2029-го

«Балтика» подписала марокканского опорного полузащитника Аймана Мурида.

«Между футбольными клубами «Балтика » и УТС достигнута договоренность о трансфере полузащитника Аймана Мурида .

Мурид является воспитанником футбольной академии имени Мухаммеда VI. Летом 2018 года полузащитник перебрался в Европу, пополнив молодежный состав испанского клуба «Леганес». В январе 2019 года он дебютировал за «Леганес B» в четвертом дивизионе чемпионата Испании, а в сентябре того же года забил свой первый гол. 17 декабря он впервые сыграл за основной состав, выйдя в Кубке Испании против «Андорры».

Летом 2020 года Айман подписал контракт с «Леганесом», но уже осенью отправился в аренду в марокканский клуб «Шабаб Мохаммедия», за который дебютировал в высшей лиге. С июля 2022 Айман выступал за УТС, где провел 81 матч, отличился одним забитым мячом и отдал пять результативных передач.

Трудовое соглашение заключено до 5 июня 2029 года.

Мы рады приветствовать Аймана в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» – говорится в сообщении «Балтики».

Со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Изображение: t.me/fc_baltika