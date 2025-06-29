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Эмилиано Мартинес может перейти в «Челси» или «Атлетико» в случае ухода Облака

Эмилиано Мартинес привлек интерес «Челси» и «Атлетико».

По данным журналиста DSports Кристиана Мартина, лондонцы хотели бы подписать голкипера «Астон Виллы» в качестве первого номера.

«Челси» хочет, чтобы он стал основным вратарем клуба. Энцо Мареска желает заполучить его, и Вилли Кабальеро, который входит в тренерский штаб и тренирует вратарей, уже дал свое одобрение. На данный момент «Челси» – очень надежный и четкий вариант», – рассказал Мартин.

Этот вариант – «второй по значимости» после «Манчестер Юнайтед», «фаворита» на 32-летнего аргентинца.

Помимо этого, в трансфере Мартинеса заинтересован «Атлетико». Тренеры Диего Симеоне и Нельсон Вивас «хотят, чтобы он стал новым вратарем», при условии, что Ян Облак покинет клуб.

Подчеркивается, что Мартинес выберет один из этих трех клубов, его уход из «Астон Виллы» кажется неизбежным. Предположительно сам игрок отдает приоритет продолжению карьеры в Англии.

В прошедшем сезоне Эмилиано провел 37 матчей в АПЛ, 9 из них – на ноль. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Infobae
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