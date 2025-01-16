Компани о 5:0 с «Хоффенхаймом»: «В каждой игре «Бавария» показывает, что голодна – реагирует на прошлый сезон»
Венсан Компани оценил победу над «Хоффенхаймом» (5:0) в Бундеслиге.
«Я доволен игрой и настроем команды. Мы агрессивно защищались и провели хороший матч. Мы должны продолжать в том духе.
В каждой игре мы показываем, что голодны – реагируем на прошлый сезон (в Бундеслиге-2023/24 мюнхенцы заняли 3-е место – Спортс”). Нужно двигаться дальше», – сказал тренер «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
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