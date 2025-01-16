«Бавария» бесплатно подпишет хавбека «Хоффенхайма» Бисхофа по окончании сезона

Том Бисхоф перейдет в «Баварию».

Мюнхенский клуб подпишет 19-летнего полузащитника на правах свободного агента. Игрок покинет «Хоффенхайм » по окончании этого сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Бисхоф пройдет медосмотр для своей новой команды на следующей неделе.

В трансфере хавбека также был заинтересован «РБ Лейпциг». Однако Венсан Компани и Макс Эберль убедили футболиста сделать выбор в пользу «Баварии».

В текущем сезоне Бундеслиги Бисхоф провел 15 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .