Кэмпбелл считает, что Салиба, Габриэл, Сака, Эдегор, Мартинелли, Тимбер и Райя вошли бы в состав «Непобедимых»

Сол Кэмпбелл назвал игроков «Арсенала», которые попали бы в состав «Непобедимых».

«Непобедимые» (The Invincibles – Спортс’‘) – команда Арсена Венгера, выигравшая АПЛ в сезоне-2003/04 без единого поражения в 38 матчах.

«Два центральных защитника – определенно, [Вильям] Салиба и, конечно, Габриэл [Магальяэс]. Думаю, [Букайо] Сака тоже.

[Мартин] Эдегор, похоже, мог бы сделать что-то для нас в свое время. [Габриэл] Мартинелли тоже, он может быть невероятным.

[Юрриен] Тимбер выглядит действительно хорошо. А также [Давид] Райя, вратарь», – заявил экс-защитник «Арсенала».