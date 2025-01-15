Кэмпбелл считает, что Салиба, Габриэл, Сака, Эдегор, Мартинелли, Тимбер и Райя вошли бы в состав «Непобедимых»
Сол Кэмпбелл назвал игроков «Арсенала», которые попали бы в состав «Непобедимых».
«Непобедимые» (The Invincibles – Спортс’‘) – команда Арсена Венгера, выигравшая АПЛ в сезоне-2003/04 без единого поражения в 38 матчах.
«Два центральных защитника – определенно, [Вильям] Салиба и, конечно, Габриэл [Магальяэс]. Думаю, [Букайо] Сака тоже.
[Мартин] Эдегор, похоже, мог бы сделать что-то для нас в свое время. [Габриэл] Мартинелли тоже, он может быть невероятным.
[Юрриен] Тимбер выглядит действительно хорошо. А также [Давид] Райя, вратарь», – заявил экс-защитник «Арсенала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем