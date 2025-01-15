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Кэмпбелл считает, что Салиба, Габриэл, Сака, Эдегор, Мартинелли, Тимбер и Райя вошли бы в состав «Непобедимых»

Сол Кэмпбелл назвал игроков «Арсенала», которые попали бы в состав «Непобедимых».

«Непобедимые» (The Invincibles – Спортс’‘) – команда Арсена Венгера, выигравшая АПЛ в сезоне-2003/04 без единого поражения в 38 матчах. 

«Два центральных защитника – определенно, [Вильям] Салиба и, конечно, Габриэл [Магальяэс]. Думаю, [Букайо] Сака тоже.

[Мартин] Эдегор, похоже, мог бы сделать что-то для нас в свое время. [Габриэл] Мартинелли тоже, он может быть невероятным.

[Юрриен] Тимбер выглядит действительно хорошо. А также [Давид] Райя, вратарь», – заявил экс-защитник «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoДавид Райя
logoпремьер-лига Англия
logoГабриэл Мартинелли
logoМартин Эдегор
logoЮрриен Тимбер
logoВильям Салиба
logoАрсен Венгер
logoБукайо Сака
logoГабриэл Магальяэс
logoАрсенал
logoСол Кэмпбелл
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