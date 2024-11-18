Пол Паркер: «Сака переоценен и всегда выглядит травмированным, особенно когда «Арсенал» проигрывает. Такие, как Смит-Роу, нужны клубу больше, чем Букайо и Мартинелли»
Пол Паркер раскритиковал Букайо Сака.
«Такие футболисты, как Эмил Смит-Роу, нужны «Арсеналу» больше, чем Мартинелли и Сака.
Букайо немного переоценен и всегда выглядит травмированным, особенно когда «Арсенал» уступает по ходу матча.
Смит-Роу и Эдегор вместе были бы прекрасным дуэтом, но решение Эмила уйти – правильное как для него, так и в тот момент для «Арсенала», пусть даже к этому моменту все могло измениться», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Betting Expert.
Опубликовал: Александр Суряев
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