Пол Паркер: «Сака переоценен и всегда выглядит травмированным, особенно когда «Арсенал» проигрывает. Такие, как Смит-Роу, нужны клубу больше, чем Букайо и Мартинелли»

Пол Паркер раскритиковал Букайо Сака.

«Такие футболисты, как Эмил Смит-Роу , нужны «Арсеналу » больше, чем Мартинелли и Сака .

Букайо немного переоценен и всегда выглядит травмированным, особенно когда «Арсенал» уступает по ходу матча.

Смит-Роу и Эдегор вместе были бы прекрасным дуэтом, но решение Эмила уйти – правильное как для него, так и в тот момент для «Арсенала», пусть даже к этому моменту все могло измениться», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Betting Expert.