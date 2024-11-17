Эдегор – самый ценный игрок «Арсенала» в этом сезоне по версии ESPN. Сака – 2-й, Салиба – 3-й, Габриэл – 4-й, Райс – 5-й, Хавертц – 7-й
Мартин Эдегор – самый ценный игрок «Арсенала» по версии ESPN.
Спортивный портал составил список из 15 самых ценных футболистов лондонского клуба на старте текущего сезона, оценив уровень и стабильность их игры, а также частоту появления на поле.
В рейтинг включены только игроки, проведшие не менее 200 минут в сезоне АПЛ. Топ-15 выглядит так:
2. Букайо Сака
4. Габриэл Магальяэс
5. Деклан Райс
6. Давид Райя
7. Кай Хавертц
8. Габриэл Мартинелли
9. Бен Уайт
10. Томас Парти
11. Леандро Троссард
12. Юрриен Тимбер
13. Риккардо Калафьори
14. Микель Мерино
15. Жоржиньо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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