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  • Эдегор – самый ценный игрок «Арсенала» в этом сезоне по версии ESPN. Сака – 2-й, Салиба – 3-й, Габриэл – 4-й, Райс – 5-й, Хавертц – 7-й
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Эдегор – самый ценный игрок «Арсенала» в этом сезоне по версии ESPN. Сака – 2-й, Салиба – 3-й, Габриэл – 4-й, Райс – 5-й, Хавертц – 7-й

Мартин Эдегор – самый ценный игрок «Арсенала» по версии ESPN.

Спортивный портал составил список из 15 самых ценных футболистов лондонского клуба на старте текущего сезона, оценив уровень и стабильность их игры, а также частоту появления на поле.

В рейтинг включены только игроки, проведшие не менее 200 минут в сезоне АПЛ. Топ-15 выглядит так:

1. Мартин Эдегор

2. Букайо Сака

3. Вильям Салиба

4. Габриэл Магальяэс

5. Деклан Райс

6. Давид Райя

7. Кай Хавертц

8. Габриэл Мартинелли

9. Бен Уайт

10. Томас Парти

11. Леандро Троссард

12. Юрриен Тимбер

13. Риккардо Калафьори

14. Микель Мерино

15. Жоржиньо

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
рейтинги
ESPN
logoЖоржиньо
logoЛеандро Троссард
logoТомас Парти
logoМартин Эдегор
logoМикель Мерино
logoДавид Райя
logoГабриэл Магальяэс
logoБен Уайт
logoКай Хавертц
logoДеклан Райс
logoЮрриен Тимбер
logoВильям Салиба
logoРиккардо Калафьори
logoБукайо Сака
logoГабриэл Мартинелли
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