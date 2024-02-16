Зе Турбо согласен, что Россия – лучшая страна для жизни: «Уровень жизни, медицина, образование на самом высоком уровне»

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо считает Россию лучшей страной для жизни.

– Какие плюсы у Гвинеи-Бисау по сравнению с Россией?

– Если сравнивать уровень жизни, медицину, образование, в России это все на самом высоком уровне. У меня же в стране другой менталитет, и гвинейцы более открытые, чем россияне. Но мы тоже развиваемся и не стоим на месте – верю, что скоро у нашей страны все будет хорошо.

Что касается русского народа, то он закрытый, но это нормально – я к этому привык, хотя в первое время я ни с кем в команде не общался. Сейчас ситуация изменилась – у меня много знакомых, провожу с ними время.

– Планируете учить русский язык?

– Конечно, уже начал ходить в школу по русскому языку. Знаю несколько слов: как дела, чуть-чуть, спокойно, дай пять.

– Согласились бы вы получить российское гражданство?

– Мне было бы приятно получить такое предложение, но я очень люблю свою страну, поэтому отказался бы от российского гражданства. Скажу честно, мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации. Сейчас меня все устраивает, и я хочу дальше развиваться здесь.

– Почему вам не нравилась Россия первое время?

– Мне было сложно найти здесь друзей, но сейчас все в порядке. Я такой человек, что мне нужно всегда общаться с людьми, не могу быть в одиночестве. Еще мне не нравилось жаркое лето, хотя сейчас понимаю, что такая погода намного лучше холодной зимы в России.

– Россия – лучшая страна для жизни?

– Да. У вас очень хорошая страна, – сказал форвард сборной Гвинеи-Бисау.