Зе Турбо согласен, что Россия – лучшая страна для жизни: «Уровень жизни, медицина, образование на самом высоком уровне»
Нападающий «Пари НН» Зе Турбо считает Россию лучшей страной для жизни.
– Какие плюсы у Гвинеи-Бисау по сравнению с Россией?
– Если сравнивать уровень жизни, медицину, образование, в России это все на самом высоком уровне. У меня же в стране другой менталитет, и гвинейцы более открытые, чем россияне. Но мы тоже развиваемся и не стоим на месте – верю, что скоро у нашей страны все будет хорошо.
Что касается русского народа, то он закрытый, но это нормально – я к этому привык, хотя в первое время я ни с кем в команде не общался. Сейчас ситуация изменилась – у меня много знакомых, провожу с ними время.
– Планируете учить русский язык?
– Конечно, уже начал ходить в школу по русскому языку. Знаю несколько слов: как дела, чуть-чуть, спокойно, дай пять.
– Согласились бы вы получить российское гражданство?
– Мне было бы приятно получить такое предложение, но я очень люблю свою страну, поэтому отказался бы от российского гражданства. Скажу честно, мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации. Сейчас меня все устраивает, и я хочу дальше развиваться здесь.
– Почему вам не нравилась Россия первое время?
– Мне было сложно найти здесь друзей, но сейчас все в порядке. Я такой человек, что мне нужно всегда общаться с людьми, не могу быть в одиночестве. Еще мне не нравилось жаркое лето, хотя сейчас понимаю, что такая погода намного лучше холодной зимы в России.
– Россия – лучшая страна для жизни?
– Да. У вас очень хорошая страна, – сказал форвард сборной Гвинеи-Бисау.
Игрок приехал в Россию из такого ада, что ему регулярный горячий душ за счастье
1. Можно ли похвалить Россию искренне? Можно!
2. Можно ли сравнить её с какой-то страной, выставив в лучшем свете (опять-таки искренне)? Можно!
3. Можно ли сделать вышеперечисленное за прибавку к собственному заработку? Можно! Думаю, что и Вы этот пункт отрицать не будете.
Теперь перейдём к сути: Зе Турбо родом из отсталой страны, будем откровенны. Образование, медицина и в принципе уровень жизни там низкий. Если он отталкивался от таких вводных, говоря о России, то тут вопросов никаких.
Если же он прогнал подобное и на фоне стран, в которых выступал ранее, то тут важен контекст. В Д2 Швейцарии он получал может 3000 швейцарских франков в месяц, а в Д3 Испании и Италии 1500-2000 евро. Понятное дело, что у швейцарцев уровень жизни выше, как и цены, отсюда и разница в зарплате. Можно ли на эти деньги нормально жить в этих странах? Очень сомневаюсь, особенно в Швейцарии. Обычно люди, играющие в футбол на подобном уровне, ещё имеют и какую-то работу на стороне. Очевидно, что при таком заработке он не мог по щелчку пальцев сходить в частные клиники к лучшим специалистам, чтобы они занялись вопросом его здоровья, поэтому наверняка приходилось записываться к врачам и идти самому на приём, потому что по домам они не ходят. Можно вызвать скорую, но только если ты при смерти, иначе хорошо штрафанут. При этом если человек всё-таки умирает, то неотложная и госпитальная медицина там гораздо сильнее нашей, а она доступна практически каждому. Образование там тоже стоит денег, если ты не гражданин. В случае со Швейцарией оно платно и для тех, у кого есть гражданство. Но поскольку он из небольшой страны, а также спортсмен, то мог претендовать на грант, по которому спокойно бы учился бесплатно, получив образование, которое котируется выше нашего (даже испанское).
Лучше ли в таком случае жить в России? Это уже спорный вопрос, потому что важны условия и здесь. Если он получает даже 5000 хоть в долларах, хоть в евро, то по меркам Москвы и Петербурга - это хорошие деньги, не говоря уже о Нижнем. На них спокойно можно лечиться в частных клиниках, ходить на консультации к лучшим специалистам в своей области по меркам нашей страны, хотя у него наверняка есть ещё и хорошая страховка от клуба, а также заключённый договор с какой-нибудь клиникой, где за счёт всё того же клуба будет проведена операция и/или лечение, возможно даже за границей (намёк на то, где медицина всё-таки лучше). Образование в лучших ВУЗах России он тоже при такой зарплате сможет потянуть. Зато при зарплате в 1000 долларов/евро он бы так уже не пел, ровно как и возможности его заметно урезались.
А вообще на подобном сравнении можно спокойно поставить крест одним вопросом: где лечится наша "элита", и где учатся их дети и внуки?
Здесь достаточно много молодёжи и образованного класса , а это всегда фронда любой действующей власти со времён Навуходоносора )
А Вы удивляетесь и все никак не привыкните за две с половиной тысячи лет )