Зе Турбо согласен, что Россия – лучшая страна для жизни: «Уровень жизни, медицина, образование на самом высоком уровне»

Теги премьер-лига Россия сборная Гвинеи-Бисау Пари НН Зе Турбо Футбол

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо считает Россию лучшей страной для жизни.

– Какие плюсы у Гвинеи-Бисау по сравнению с Россией?

– Если сравнивать уровень жизни, медицину, образование, в России это все на самом высоком уровне. У меня же в стране другой менталитет, и гвинейцы более открытые, чем россияне. Но мы тоже развиваемся и не стоим на месте – верю, что скоро у нашей страны все будет хорошо.

Что касается русского народа, то он закрытый, но это нормально – я к этому привык, хотя в первое время я ни с кем в команде не общался. Сейчас ситуация изменилась – у меня много знакомых, провожу с ними время.

– Планируете учить русский язык?

– Конечно, уже начал ходить в школу по русскому языку. Знаю несколько слов: как дела, чуть-чуть, спокойно, дай пять.

– Согласились бы вы получить российское гражданство?

– Мне было бы приятно получить такое предложение, но я очень люблю свою страну, поэтому отказался бы от российского гражданства. Скажу честно, мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации. Сейчас меня все устраивает, и я хочу дальше развиваться здесь.

– Почему вам не нравилась Россия первое время?

– Мне было сложно найти здесь друзей, но сейчас все в порядке. Я такой человек, что мне нужно всегда общаться с людьми, не могу быть в одиночестве. Еще мне не нравилось жаркое лето, хотя сейчас понимаю, что такая погода намного лучше холодной зимы в России.

– Россия – лучшая страна для жизни?

– Да. У вас очень хорошая страна, – сказал форвард сборной Гвинеи-Бисау.

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72 комментария
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Ну после Гвинеи Бисау почти о любой стране можно сказать тоже самое 😊
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Человек с фамилией моей любимой жвачки из детства фигни не скажет
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+69
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это какая-то усиленная версия Заболотного?😎
Турбированная
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Это какая-то усиленная версия Заболотного?😎
+50
-1
+49
Желаю ему как-нибудь оказаться к Кошкинской районной больнице, например с приступом язвы желудка! На крыльцо обледенелое покарабкаться, бахилы синенькие понадевать, в приемном покое на деревянной лавочке часа 3 посидеть. В палате на 8 коек полежать, тараканов с тумбочки посгонять.
+49
-8
+41
Ответ Eddie_Otto
Человек с фамилией моей любимой жвачки из детства фигни не скажет
Так он еще и Зе, как величайший игрок всех времен
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Только в тексте интервью он сравнивает российский уровень жизни именно с Гвинеей-Бисау.)
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Достаточно посмотреть его карьеру, чтобы понять, что даже в Д2 Швейцарии, Д3 Испании и Д3 Италии он не задержался. Да даже суммарно в Катаре, Аргентине и Парагвае провёл 14 матчей - серьёзный уровень! С учётом того, сколько платили ему в Европе и сколько платят в России, то папуас за такую прибавку любую сказку расскажет прессе.
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Ответ Сибирский литовец
может он уже прошёл этот квест и сказал, что медицина действительно на самом высоком уровне)
Ну если с Гвинеей-Бисау сравнивать, то возможно
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Ну, по сравнению с Гвинея-Бисау (откуда этот персонаж), оно то может действительно так и выглядит, но этому господину срочно выдать гражданство и квартиру в Саранске, нализал.
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Гвинея-Бисау входит в пятёрку беднейших стран мира.
Игрок приехал в Россию из такого ада, что ему регулярный горячий душ за счастье
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Ну, ребят! Я понимаю, нужны кликбейтные заголовки, но делать такое - это уже зашквар. Смешали обрывки фраз из разных мест интервью и получили вообще другой смысл.
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Только что то никто из иностранцев , даже получивших гражданство, после окончания карьеры не остается жить в России. Срубили бабла за лесть и свалили.
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Ответ Aleksey Yashin
Так он еще и Зе, как величайший игрок всех времен
Вполне вероятно, у него есть личная награда ЗЕлотой Мяч
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Я тебя конечно удивлю, но медицина не сводится к выпискам больничного
+7
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+5
Ответ Dronetz02
Желаю ему как-нибудь оказаться к Кошкинской районной больнице, например с приступом язвы желудка! На крыльцо обледенелое покарабкаться, бахилы синенькие понадевать, в приемном покое на деревянной лавочке часа 3 посидеть. В палате на 8 коек полежать, тараканов с тумбочки посгонять.
может он уже прошёл этот квест и сказал, что медицина действительно на самом высоком уровне)
+7
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Наконец-то нашли страну , для которой мы лучше.
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Z турбо патриот)
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это какая-то усиленная версия Заболотного?😎
Stage 3
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+4
Ответ Peter Parker
Как же это смешно, что по твоему похвалить Россию можно только за деньги, но при этом ты гвинейца называешь «папуасом». Откуда такое высокомерие?
Я не пожалею своего времени и развёрнуто Вам отвечу.

1. Можно ли похвалить Россию искренне? Можно!
2. Можно ли сравнить её с какой-то страной, выставив в лучшем свете (опять-таки искренне)? Можно!
3. Можно ли сделать вышеперечисленное за прибавку к собственному заработку? Можно! Думаю, что и Вы этот пункт отрицать не будете.

Теперь перейдём к сути: Зе Турбо родом из отсталой страны, будем откровенны. Образование, медицина и в принципе уровень жизни там низкий. Если он отталкивался от таких вводных, говоря о России, то тут вопросов никаких.
Если же он прогнал подобное и на фоне стран, в которых выступал ранее, то тут важен контекст. В Д2 Швейцарии он получал может 3000 швейцарских франков в месяц, а в Д3 Испании и Италии 1500-2000 евро. Понятное дело, что у швейцарцев уровень жизни выше, как и цены, отсюда и разница в зарплате. Можно ли на эти деньги нормально жить в этих странах? Очень сомневаюсь, особенно в Швейцарии. Обычно люди, играющие в футбол на подобном уровне, ещё имеют и какую-то работу на стороне. Очевидно, что при таком заработке он не мог по щелчку пальцев сходить в частные клиники к лучшим специалистам, чтобы они занялись вопросом его здоровья, поэтому наверняка приходилось записываться к врачам и идти самому на приём, потому что по домам они не ходят. Можно вызвать скорую, но только если ты при смерти, иначе хорошо штрафанут. При этом если человек всё-таки умирает, то неотложная и госпитальная медицина там гораздо сильнее нашей, а она доступна практически каждому. Образование там тоже стоит денег, если ты не гражданин. В случае со Швейцарией оно платно и для тех, у кого есть гражданство. Но поскольку он из небольшой страны, а также спортсмен, то мог претендовать на грант, по которому спокойно бы учился бесплатно, получив образование, которое котируется выше нашего (даже испанское).

Лучше ли в таком случае жить в России? Это уже спорный вопрос, потому что важны условия и здесь. Если он получает даже 5000 хоть в долларах, хоть в евро, то по меркам Москвы и Петербурга - это хорошие деньги, не говоря уже о Нижнем. На них спокойно можно лечиться в частных клиниках, ходить на консультации к лучшим специалистам в своей области по меркам нашей страны, хотя у него наверняка есть ещё и хорошая страховка от клуба, а также заключённый договор с какой-нибудь клиникой, где за счёт всё того же клуба будет проведена операция и/или лечение, возможно даже за границей (намёк на то, где медицина всё-таки лучше). Образование в лучших ВУЗах России он тоже при такой зарплате сможет потянуть. Зато при зарплате в 1000 долларов/евро он бы так уже не пел, ровно как и возможности его заметно урезались.

А вообще на подобном сравнении можно спокойно поставить крест одним вопросом: где лечится наша "элита", и где учатся их дети и внуки?
+4
0
+4
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Зато бесплатно)
Самое интересное, что и не бесплатно, потому что для того, чтобы тебе оказали хоть какую-то нормальную помощь, придется на каждом шагу платить
+5
-2
+3
для бабуина из африки и туалетная бумага это уровень развития!
+4
-1
+3
Сходил бы в местную поликлинику или школу где вообще перестали преподавать в наглую к репетитору направляют, заплатил бы за ЖКХ при МРОТ и т.д.
+7
-5
+2
при этом в СССР образование было еще лучше...
+2
0
+2
Ответ Dronetz02
Желаю ему как-нибудь оказаться к Кошкинской районной больнице, например с приступом язвы желудка! На крыльцо обледенелое покарабкаться, бахилы синенькие понадевать, в приемном покое на деревянной лавочке часа 3 посидеть. В палате на 8 коек полежать, тараканов с тумбочки посгонять.
Зато бесплатно)
+2
0
+2
Турбопатриот.
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
Ну, погоди. В этом комментарии сразу 2 проблемы. 1. "перестали преподавать в наглую к репетитору направляют" - это правильно, почему нет ? Если ты родил ребёнка, будь готов к расходам. Это было твоё личное решение, никто тебя не заставлял его рожать, а значит и вся ответственность за его образование только на тебе. Не хочешь платить репетитору - не рожай детей, вроде всё просто ) А раз родил - чего ж теперь плакать, и перекладывать ответственность на других ? 2. "при МРОТ" - если чувак получает МРОТ, это повод задуматься над своей жизнью, открыть интернет, найти более доходную профессию, обучиться, устроиться на нормальную работу, и зарабатывать больше. Снова ответственность только на человеке, и больше ни на ком
1. Зачем школа тогда?) Что ты несешь вообще
+3
-1
+2
Ответ Чёрный тюльпан
Достаточно посмотреть его карьеру, чтобы понять, что даже в Д2 Швейцарии, Д3 Испании и Д3 Италии он не задержался. Да даже суммарно в Катаре, Аргентине и Парагвае провёл 14 матчей - серьёзный уровень! С учётом того, сколько платили ему в Европе и сколько платят в России, то папуас за такую прибавку любую сказку расскажет прессе.
Как же это смешно, что по твоему похвалить Россию можно только за деньги, но при этом ты гвинейца называешь «папуасом». Откуда такое высокомерие?
+9
-7
+2
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Как раз не первый раз вижу, как свои же граждане опускают же родину, доказывая себе и другим, что человек, который здесь жил/живет не прав.
Это в порядке вещей .
Здесь достаточно много молодёжи и образованного класса , а это всегда фронда любой действующей власти со времён Навуходоносора )
А Вы удивляетесь и все никак не привыкните за две с половиной тысячи лет )
+2
0
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готовится принять российское гражданство - очевидно, что и не такое скажешь
+3
-1
+2
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