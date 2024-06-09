Форвард «Пари НН» Зе Турбо о жизни в России: «Очень холодно, но мне все равно нравится. Борщ просто потрясающий»

Теги премьер-лига Россия Пари НН Зе Турбо ТАСС Питание Футбол

Форвард «Пари НН» Зе Турбо признался в любви к борщу.

27-летний футболист из Гвинеи-Бисау выступает за нижегородский клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он забил 4 мяча в 23 играх. 

«В России очень холодно, но мне все равно нравится. В Нижнем Новгороде хорошо, Москва тоже красивый город, как-нибудь я познакомлюсь с ней поближе.

А еще мне очень нравится местный суп – борщ, просто потрясающий», – сказал Зе Турбо.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не, ну плюс 40 тоже не кайф, у нас и холодно и жарко бывает, ну кайф же
+2
-1
+1
Про борщ это намёк?
+1
-1
0
Зелёная зима ещё ничего, а вот белая - полный кошмар
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий