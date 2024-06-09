Форвард «Пари НН» Зе Турбо о жизни в России: «Очень холодно, но мне все равно нравится. Борщ просто потрясающий»

Форвард «Пари НН» Зе Турбо признался в любви к борщу.

27-летний футболист из Гвинеи-Бисау выступает за нижегородский клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне Мир он забил 4 мяча в 23 играх.

«В России очень холодно, но мне все равно нравится. В Нижнем Новгороде хорошо, Москва тоже красивый город, как-нибудь я познакомлюсь с ней поближе.

А еще мне очень нравится местный суп – борщ, просто потрясающий», – сказал .