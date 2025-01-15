Джон Толкин перейдет в «Хольштайн Киль» из «Нью-Йорк Ред Буллс» за 3 млн долларов

Клуб Бундеслиги может подписать Джона Толкина.

22-летний левый защитник «Нью-Йорк Ред Буллс » близок к переходу в «Хольштайн Киль », сообщает Goal.

Клуб МЛС получит от «Хольштайна», занимающего 17-е место в таблице чемпионата Германии, 3 миллиона долларов.

В 33 матчах МЛС в 2024 году Толкин забил 2 гола, сделал 2 результативных паса и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .

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