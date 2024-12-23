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  • Шнякина не бесят комментарии про его работу: «Пытаюсь ржать и делать из этого контент. Один спрашивает, зачем так быстро и много говорю, другой просит пободрее. У всех своя картина»
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Шнякина не бесят комментарии про его работу: «Пытаюсь ржать и делать из этого контент. Один спрашивает, зачем так быстро и много говорю, другой просит пободрее. У всех своя картина»

Дмитрий Шнякин рассказал, раздражают ли комментарии о его работе.

– Что бесит в комментах?

– Я уже как-то перепрыгнул, уже стадия принятия, я скорее пытаюсь ржать и делать из этого даже контент. Я люблю, когда пройдет какой-нибудь матч... Из последнего – матч, который я не комментировал, «Динамо» – «Зенит», когда пенальти был в пользу «Динамо» и много других спорных эпизодов, я написал несколько своих мнений по поводу ошибочных или правильных судейских решений. Подряд они идут.

И открываю комментарии – ну мед, потому что один за другим комментарии: «Сколько можно выгораживать «Зенит»?», «Сколько можно за своих москвичей?», «Сколько можно топить «Зенит»?», «Сколько можно убивать «Динамо»?» и так далее.

То есть во всем всегда виноват комментатор, хотя люди не в состоянии прочесть хотя бы десять предыдущих комментариев. Сами себе противоречат.

Это же касается и качества комментария. Один пишет после какого-нибудь итальянского матча: «Зачем вы так быстро и много говорите, не даете пауз?» Следующий говорит: «Чего ты мычишь, можно пободрее?»

У всех какая-то своя картина, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля
logoДмитрий Шнякин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoЗенит
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