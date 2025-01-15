«В «Реале» не понимают, что игра без мяча не менее важна. Против больших команд не выжить без этого». Алькорта об игроках «Мадрида»

Рафаэль Алькорта высказался о слабой стороне игры «Реала».

«Мне кажется, что есть игроки, которые не понимают, что в футболе есть две стадии: одна с мячом, а другая без него. Каждая из них так же важна, как и другая, а «Мадрид» этого не понимает.

Дело в том, что весь год мы слышим одну и ту же песню, что без мяча играть нельзя.

Против обычных команд без этого можно обойтись, но против команд высокого класса не выжить», – заявил экс-защитник «Реала».