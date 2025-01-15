«В «Реале» не понимают, что игра без мяча не менее важна. Против больших команд не выжить без этого». Алькорта об игроках «Мадрида»
Рафаэль Алькорта высказался о слабой стороне игры «Реала».
«Мне кажется, что есть игроки, которые не понимают, что в футболе есть две стадии: одна с мячом, а другая без него. Каждая из них так же важна, как и другая, а «Мадрид» этого не понимает.
Дело в том, что весь год мы слышим одну и ту же песню, что без мяча играть нельзя.
Против обычных команд без этого можно обойтись, но против команд высокого класса не выжить», – заявил экс-защитник «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем