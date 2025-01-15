Андрей Лунев: «Нужно ехать в Европу, чтобы развиваться – там выше конкуренция, команды и игроки другого уровня. Оценивать свои силы надо трезво»

Андрей Лунев посоветовал российским футболистам уезжать в Европу для развития.

– Нужно ехать в Европу, чтобы развиваться. Там конкурентная среда, которая помогает становиться все выше и выше и достигать наибольшего. У нас тоже конкурентная среда, но, наверное, там она выше, потому что команды и игроки немного другого уровня.

– Туда нужно ехать при первой возможности или в какие-то определенные команды?

– Нужно трезво оценивать свои силы и дальнейшие перспективы. Нужно еще понимать свое нынешнее положение, а потом делать выводы и принимать правильное решение, – сказал вратарь «Динамо », игравший за «Байер» и «Карабах».