Андрей Лунев: «Нужно ехать в Европу, чтобы развиваться – там выше конкуренция, команды и игроки другого уровня. Оценивать свои силы надо трезво»
Андрей Лунев посоветовал российским футболистам уезжать в Европу для развития.
– Нужно ехать в Европу, чтобы развиваться. Там конкурентная среда, которая помогает становиться все выше и выше и достигать наибольшего. У нас тоже конкурентная среда, но, наверное, там она выше, потому что команды и игроки немного другого уровня.
– Туда нужно ехать при первой возможности или в какие-то определенные команды?
– Нужно трезво оценивать свои силы и дальнейшие перспективы. Нужно еще понимать свое нынешнее положение, а потом делать выводы и принимать правильное решение, – сказал вратарь «Динамо», игравший за «Байер» и «Карабах».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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