Андрей Лунев: «Скучаю по еврокубкам. Надеюсь, в ближайшем будущем нас начнут возвращать. А готовы мы или нет – тогда и увидим»
Андрей Лунев надеется на скорое возвращение России к международным турнирам.
– Скучаю по еврокубкам, как и все. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем нас начнут возвращать. А готовы мы или нет – тогда и увидим. Об этом вообще странно говорить. Были бы игры, тогда можно о чем-то рассуждать, но мы же все равно играем в футбол – не закинули это дело до того момента, пока нас не вернут. Это будет такая лакмусовая бумажка. Дай бог, чтобы все это побыстрее вернулось.
– Падает ли мотивация без еврокубков?
– Это просто мнение. На самом деле ничего такого нет. Борьба же за чемпионство есть, – сказал вратарь «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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