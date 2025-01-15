Черчесов о «паненке» Смолова в матче с Хорватией: «Набрал бы Саламыча и на психологе два года бы сэкономил. Я об этом вообще не вспоминаю, никаких вопросов к нему не было и не будет»

Станислав Черчесов высказался о незабитом пенальти Федора Смолова Хорватии.

Ранее Смолов рассказывал, что обращался за помощью психолога после нереализованного 11-метрового удара в серии пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии – форвард пробил «паненкой», вратарь Даниэль Субашич отразил удар. В итоге Хорватия прошла в полуфинал.

– Набрал бы Саламыча и на психологе два года бы сэкономил. Я об этом пенальти вообще никогда не вспоминаю. Для меня Федя как был футболистом, так и есть. Забил, не забил – это уже детали.

В конечном итоге в экстремальных ситуациях игрок принимает то решение, которое принял, – и это надо уважать, принимать. Мы расстроились, но это не значит, что мы вычеркиваем то, что было.

– То есть никаких вопросов к нему не было?

– Никаких вопросов к нему никогда не было и не будет. Мы недавно виделись с ним, эту тему мы не поднимаем. Я тоже играл в футбол, также ошибался, и это нормально, – сказал бывший главный тренер сборной России.