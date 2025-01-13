Жена Ари о словах про Россию и Бразилию: «Удивило внимание СМИ – есть столько полезного, о чем можно написать. У нас все хорошо, идет адаптация»

Жену Ари удивила реакция СМИ на ее пост о российских супермаркетах.

Ранее супруга экс-форварда «Спартака », «Краснодара », «Локомотива » и сборной России, ныне занимающего пост спортивного директора «Торпедо », написала в соцсетях: «Дочка пришла из «Дикси» расстроенная – люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются. В Бразилии в супермаркетах встретят с улыбкой и помогут с пакетами».

– Удивило, что это привлекло внимание СМИ, ведь есть столько полезной информации для народа, о которой можно написать. Не думаю, что было важно придавать масштабность моей истории.

– Какие впечатления после возвращения в Россию?

– Все хорошо. Конечно, пока еще идет процесс адаптации к климату, к часовому поясу. Деткам тяжелее, чем нам, но, думаю, они скоро привыкнут, – сказала Наталья Грызлова.