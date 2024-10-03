Селихов о борьбе с Максименко за место в воротах «Спартака»: «У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию» 

Александр Селихов считает, что ему по силам стать основным вратарем в «Спартаке».

Голкипер высказался после матча с «Динамо» (3:2) в Фонбет Кубке России.

В текущем сезоне Селихов не провел ни одного матча в Мир РПЛ , но выходил на поле во всех 5 играх Кубка.

«Понятное дело, футболист, у которого есть мотивация, хочет играть все матчи. Но так решил тренерский штаб, я должен уважать их выбор и тренироваться.

Думаю, это совместное решение тренера вратарей и Станковича. У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию на этой позиции [у Максименко ]», — сказал Селихов .