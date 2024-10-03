Селихов о борьбе с Максименко за место в воротах «Спартака»: «У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию»
Александр Селихов считает, что ему по силам стать основным вратарем в «Спартаке».
Голкипер высказался после матча с «Динамо» (3:2) в Фонбет Кубке России.
В текущем сезоне Селихов не провел ни одного матча в Мир РПЛ, но выходил на поле во всех 5 играх Кубка.
«Понятное дело, футболист, у которого есть мотивация, хочет играть все матчи. Но так решил тренерский штаб, я должен уважать их выбор и тренироваться.
Думаю, это совместное решение тренера вратарей и Станковича. У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию на этой позиции [у Максименко]», — сказал Селихов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости