У «Ювентуса» 34 очка в 20 матчах Серии А при Мотте – на 15 меньше, чем при Аллегри год назад. Хуже не стартовали с сезона-2009/10, когда закончили 7-ми

«Ювентус» в последний раз так плохо стартовал в Серии А в конце 2000-х.

Команда Тиаго Мотты, сыграв вничью с «Аталантой» (1:1), набрала 34-е очко в текущем чемпионате. На это ушло 20 матчей. Год назад при Массимилиано Аллегри у «бьянконери» было на 15 баллов больше.

Меньше очков на аналогичном этапе туринцы не набирали с сезона-2009/10. Тогда после 20 игр у них было 33 очка, и в итоге «Ювентус » занял 7-ю строчку.

На данный момент команда идет в Серии А на 5-м месте.