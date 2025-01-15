У «Ювентуса» 34 очка в 20 матчах Серии А при Мотте – на 15 меньше, чем при Аллегри год назад. Хуже не стартовали с сезона-2009/10, когда закончили 7-ми
«Ювентус» в последний раз так плохо стартовал в Серии А в конце 2000-х.
Команда Тиаго Мотты, сыграв вничью с «Аталантой» (1:1), набрала 34-е очко в текущем чемпионате. На это ушло 20 матчей. Год назад при Массимилиано Аллегри у «бьянконери» было на 15 баллов больше.
Меньше очков на аналогичном этапе туринцы не набирали с сезона-2009/10. Тогда после 20 игр у них было 33 очка, и в итоге «Ювентус» занял 7-ю строчку.
На данный момент команда идет в Серии А на 5-м месте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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