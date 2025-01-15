«Ювентус» сыграл вничью в 13 из 20 матчей Серии А, но идет без поражений. Дальше – «Милан»
«Ювентус» в 4-й раз подряд не смог одержать победу.
Команда Тиаго Мотты разделила очки с «Аталантой» (1:1) в Серии А. В предыдущих играх она сыграла вничью с «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2) в чемпионате и уступила «Милану» (1:2) в Суперкубке Италии.
В 8 последних турах лиги «бьянконери» одержали только одну победу, в остальных играх – ничья.
Всего у туринцев 13 ничейных результатов в 20 проведенных матчах Серии А. При этом поражений до сих пор нет.
18 января «Ювентус» примет «Милан».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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