«Ювентус» сыграл вничью в 13 из 20 матчей Серии А, но идет без поражений. Дальше – «Милан»

«Ювентус» в 4-й раз подряд не смог одержать победу.

Команда Тиаго Мотты разделила очки с «Аталантой» (1:1) в Серии А. В предыдущих играх она сыграла вничью с «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2) в чемпионате и уступила «Милану» (1:2) в Суперкубке Италии.

В 8 последних турах лиги «бьянконери» одержали только одну победу, в остальных играх – ничья.

Всего у туринцев 13 ничейных результатов в 20 проведенных матчах Серии А. При этом поражений до сих пор нет.

18 января «Ювентус » примет «Милан».