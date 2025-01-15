Мотта про 1:1 с «Аталантой»: «Ювентус» не рад, что много играет вничью, но проблем с настроем никогда не было. Благодарен парням за старание и игру»

Тиаго Мотта высказался об очередной потере очков – в игре с «Аталантой» (1:1).

«Мы точно не рады такому результату, но отмечаем старание и игру парней. Я благодарен им за усердие, они работали сообща и провели отличный матч.

Парни отдают все силы в каждом матче, и на протяжении некоторого времени мы видим хорошие выступления.

«Аталанта » начала игру с другой линией защиты, нежели мы ожидали, но мы знали, что нельзя давать ни за что зацепиться. То, что гол забил Калулу, не совпадение, потому что все должны двигаться и участвовать в атаках.

Конечно, мы не рады ничьей, потому что всегда хотим выигрывать, но поблагодарить ребят за старание публично и в частном порядке – это мой долг.

Мы действительно много играем вничью в этом сезоны и не рады этому, но проблем с настроем никогда не было», – сказал главный тренер «Ювентуса » в эфире Sky Sport Italia.