Мотта про 1:1 с «Аталантой»: «Ювентус» не рад, что много играет вничью, но проблем с настроем никогда не было. Благодарен парням за старание и игру»
«Мы точно не рады такому результату, но отмечаем старание и игру парней. Я благодарен им за усердие, они работали сообща и провели отличный матч.
Парни отдают все силы в каждом матче, и на протяжении некоторого времени мы видим хорошие выступления.
«Аталанта» начала игру с другой линией защиты, нежели мы ожидали, но мы знали, что нельзя давать ни за что зацепиться. То, что гол забил Калулу, не совпадение, потому что все должны двигаться и участвовать в атаках.
Конечно, мы не рады ничьей, потому что всегда хотим выигрывать, но поблагодарить ребят за старание публично и в частном порядке – это мой долг.
Мы действительно много играем вничью в этом сезоны и не рады этому, но проблем с настроем никогда не было», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.
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