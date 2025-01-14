Дзюба прошел медосмотр отдельно от «Акрона»: «Артем живет в Москве, ему разрешили пройти обследование в частном порядке»
Артем Дзюба прошел медосмотр отдельно от «Акрона».
Нападающего не было среди игроков, приехавших на медобследование после выхода из отпуска.
«Он уже успешно прошел обследование в частном порядке. Ему разрешили это сделать, так как Артем живет в Москве», – сообщили в пресс-службе «Акрона».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем