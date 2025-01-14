Дзюба прошел медосмотр отдельно от «Акрона»: «Артем живет в Москве, ему разрешили пройти обследование в частном порядке»

Артем Дзюба прошел медосмотр отдельно от «Акрона».

Нападающего не было среди игроков, приехавших на медобследование после выхода из отпуска.

«Он уже успешно прошел обследование в частном порядке. Ему разрешили это сделать, так как Артем живет в Москве», – сообщили в пресс-службе «Акрона ».