Канчельскис о Дзюбе: «Реализовал свой потенциал на сто процентов. Не решился поиграть в Европе – у него было все отлично в «Зените»
Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба полностью реализовал свой потенциал.
В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету 36-летнего форварда «Акрона» 3 гола и 3 ассиста.
«Дзюба реализовал свой потенциал на сто процентов. Недосказанности Артем точно не оставил. У него достойная карьера, в которой было почти все.
Наверное, мог бы несколько лет поиграть в Европе, но тогда у него было все отлично в «Зените», поэтому, думаю, так и не решился», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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