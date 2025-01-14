  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Консейсау про 2:1 с «Комо»: «Я просто кипел, нельзя все время давать соперникам 5-6 голевых моментов. Но у «Милана» 3 камбэка в 4 матчах – характер есть»
1

Консейсау про 2:1 с «Комо»: «Я просто кипел, нельзя все время давать соперникам 5-6 голевых моментов. Но у «Милана» 3 камбэка в 4 матчах – характер есть»

Сержиу Консейсау недоволен игрой «Милана» с «Комо» (2:1).

«Я просто кипел у края поля. К тому же я не привык давать интервью перед матчами, я даже с семьей за 2-3 часа до игры не общаюсь, не говоря про прессу. Но таковы правила, я должен привыкать.

Было очень тяжело, нам противостояла хорошая команда с прекрасными футболистами, хорошо обученными. Мы готовимся к матчам с помощью видео и досок, но не успеваем отрабатывать все на поле, а потому нам многого не хватает. Нам нужно лучше проявлять себя в единоборствах как в атаке, так и в защите.

Как бы там ни было, сегодня мы увидели правильную реакцию, и работать гораздо проще, когда можно опереться на хорошие результаты. Многое следует улучшить, нельзя все время позволять соперникам создавать 5-6 голевых моментов.

Я говорю ребятам, что основа футбола – это сплоченность. Если ты не пропускаешь, то с тем мастерством, которое у нас есть, мы рано или поздно забьем. В четырех матчах мы трижды делали камбэк и побеждали, это означает, что у нас есть характер. Но мы мы можем совершенствоваться физически, тактически, технически и в плане отношения к делу.

Я могу говорить два часа, но если игроки не вбивают себе это в голову, то становится трудно.

Нам нужно больше прессинговать, играть более интенсивно. Впереди много работы. У нас есть четкие идеи, однако футболисты не привыкли к определенному типу работы.

Они думают, что если они будут прессинговать, то в итоге будут больше пробегать. Это не так, бегать придется меньше.

В этом заключается вся моя философия футбола. Естественно, у нас также есть много игроков, которые не обладают такими характеристиками, поэтому мы пытаемся их изменить. У нас есть все для того, чтобы стать сильнее», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia и DAZN.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoМилан
logoСержиу Консейсау
logoКомо
logoсерия А Италия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой», «Милан» победил «Комо», «Интер» встретится с «Болоньей» в среду
482 минуты назад
У «Милана» 3 победы и ничья при Консейсау. «Россонери» не проигрывают 8 матчей, дальше – «Ювентус»
15сегодня, 19:26
«Милан» одолел «Комо» – 2:1. Тео сравнял на 71-й, Леау забил на 76-й
11сегодня, 19:24
Рекомендуем
Главные новости
Мамаев об Алане: «Благодаря моей фамилии она что-то из себя представляет – пусть начнет жить своей жизнью. Она проиграла все суды – значит, правда на нашей стороне»
1 минуту назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой», «Милан» победил «Комо», «Интер» встретится с «Болоньей» в среду
482 минуты назад
«Челси» выиграл 1 из 6 последних матчей. Дальше – «Вулвс» и «Ман Сити»
27 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Ноттингема», «Ман Сити» упустил победу над «Брентфордом», «Челси» сыграл 2:2 с «Борнмутом», «Арсенал» и «Тоттенхэм» встретятся в среду
33611 минут назадLive
«Челси» спасся в игре с «Борнмутом» – 2:2! Джеймс забил на 95-й
7612 минут назад
«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль». 1:0 – Вуд забил на 8-й. Онлайн-трансляция
3726 минут назадLive
«Ман Сити» не проигрывает 5 матчей – это лучшая серия с октября. Сегодня упустили победу над «Брентфордом» на 92-й
1717 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» победил «Майнц», «Боруссия» Дортмунд уступила «Хольштайну», «Бавария» и «Хоффенхайм» сыграют в среду
1319 минут назад
Окружение Винисиуса в недоумении от замены вингера «Реала» в игре с «Барселоной» (As)
2129 минут назад
Мармуш догнал Кейна в списке бомбардиров Бундеслиги. У игрока «Айнтрахта» 1+2 в матче с «Фрайбургом» – он лучший ассистент лиги и лидер по «гол+пас»
333 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Аталанта» – «Ювентус» – 1:1. На гол Калулу ответил Ретеги
263 минуты назад
«Манчестер Сити» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2! У Фодена дубль, Нергор сравнял на 92-й
418 минут назад
«Байер» Алонсо выиграл 11 матчей подряд. Сегодня – 1:0 у «Майнца» благодаря голу Гримальдо
220 минут назад
Дзюба прошел медосмотр отдельно от «Акрона»: «Артем живет в Москве, ему разрешили пройти обследование в частном порядке»
149 минут назад
Бернхардссон из «Хольштайн Киля» набрал 11 очков за игру с «Боруссией» Д. У полузащитника гол и ассист
сегодня, 20:23Фэнтези
Галлас о неудачах «Арсенала»: «Виноваты боссы и Артета, не купившие проверенного форварда, и сами игроки. Эдегор очень плох, что с ним происходит? А куда подевался Райс?»
8сегодня, 20:09
Кубок Испании. 1/8 финала. «Валенсия» против «Оуренсе», «Барселона» сыграет с «Бетисом» в среду, «Реал» встретится с «Сельтой» в четверг
6сегодня, 07:15
Кубок Франции. «Монако» Головина против «Реймса», «Марсель» принимает «Лилль», «ПСЖ» сыграет с «Эспали-Сен-Марсель» в среду
сегодня, 19:45Live
Тео забил 30-й гол в Серии А и стал лучшим бомбардиром среди защитников «Милана», обойдя Мальдини
9сегодня, 19:30
«Милан» одолел «Комо» – 2:1. Тео сравнял на 71-й, Леау забил на 76-й
11сегодня, 19:24
Рекомендуем