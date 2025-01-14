Консейсау про 2:1 с «Комо»: «Я просто кипел, нельзя все время давать соперникам 5-6 голевых моментов. Но у «Милана» 3 камбэка в 4 матчах – характер есть»

Сержиу Консейсау недоволен игрой «Милана» с «Комо» (2:1).

«Я просто кипел у края поля. К тому же я не привык давать интервью перед матчами, я даже с семьей за 2-3 часа до игры не общаюсь, не говоря про прессу. Но таковы правила, я должен привыкать.

Было очень тяжело, нам противостояла хорошая команда с прекрасными футболистами, хорошо обученными. Мы готовимся к матчам с помощью видео и досок, но не успеваем отрабатывать все на поле, а потому нам многого не хватает. Нам нужно лучше проявлять себя в единоборствах как в атаке, так и в защите.

Как бы там ни было, сегодня мы увидели правильную реакцию, и работать гораздо проще, когда можно опереться на хорошие результаты. Многое следует улучшить, нельзя все время позволять соперникам создавать 5-6 голевых моментов.

Я говорю ребятам, что основа футбола – это сплоченность. Если ты не пропускаешь, то с тем мастерством, которое у нас есть, мы рано или поздно забьем. В четырех матчах мы трижды делали камбэк и побеждали, это означает, что у нас есть характер. Но мы мы можем совершенствоваться физически, тактически, технически и в плане отношения к делу.

Я могу говорить два часа, но если игроки не вбивают себе это в голову, то становится трудно.

Нам нужно больше прессинговать, играть более интенсивно. Впереди много работы. У нас есть четкие идеи, однако футболисты не привыкли к определенному типу работы.

Они думают, что если они будут прессинговать, то в итоге будут больше пробегать. Это не так, бегать придется меньше.

В этом заключается вся моя философия футбола. Естественно, у нас также есть много игроков, которые не обладают такими характеристиками, поэтому мы пытаемся их изменить. У нас есть все для того, чтобы стать сильнее», – сказал главный тренер «Милана » в эфире Sky Sport Italia и DAZN.