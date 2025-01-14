У «Милана» 3 победы и ничья при Консейсау. «Россонери» не проигрывают 8 матчей, дальше – «Ювентус»
«Милан» выиграл три из четырех матчей при новом главном тренере.
Сегодня команда Сержиу Консейсау одолела «Комо» (2:1) в 19-м туре Серии А. Ранее она победила «Ювентус» (2:1) и «Интер» (3:2) в Суперкубке Италии и разделила очки с «Кальяри» (1:1) в чемпионате.
В целом серия «россонери» без поражений насчитывает уже 8 игр, в том числе 5 побед и 3 ничьих. 18 января «Милан» выступит в гостях у «Ювентуса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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