У «Боруссии» 1 победа в 7 последних матчах. Команда опустилась на 9-е место в Бундеслиге
«Боруссия» Дортмунд потерпела 2-е поражение подряд.
Команда Нури Шахина уступила «Хольштайн Киль» (2:4) в 17-м туре Бундеслиги. В предыдущем туре дортмундцы проиграли «Байеру».
В 7 последних матчах у «Боруссии» 3 ничьих, 3 поражения и лишь одна победа – над «Вольфсбургом» (3:1).
Команда опустилась на 9-е место в таблице Бундеслиги и на 14 очков отстает от лидирующей «Баварии», сыгравшей на один матч меньше.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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