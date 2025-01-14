У «Боруссии» 1 победа в 7 последних матчах. Команда опустилась на 9-е место в Бундеслиге

«Боруссия» Дортмунд потерпела 2-е поражение подряд.

Команда Нури Шахина уступила «Хольштайн Киль » (2:4) в 17-м туре Бундеслиги. В предыдущем туре дортмундцы проиграли «Байеру».

В 7 последних матчах у «Боруссии » 3 ничьих, 3 поражения и лишь одна победа – над «Вольфсбургом» (3:1).

Команда опустилась на 9-е место в таблице Бундеслиги и на 14 очков отстает от лидирующей «Баварии», сыгравшей на один матч меньше.