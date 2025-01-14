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  • Абаскаль о Джикии: «Идентичность «Спартака» требовала определенного уровня подготовки и техники – я выбрал Бабича. Старались помогать каждому, но всем угодить нереально»
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Абаскаль о Джикии: «Идентичность «Спартака» требовала определенного уровня подготовки и техники – я выбрал Бабича. Старались помогать каждому, но всем угодить нереально»

Гильермо Абаскаль высказался о ситуации с Георгием Джикией в «Спартаке».

– Что произошло между вами и Георгием Джикией? Он был капитаном, но сначала потерял место в составе, что привело к скандалу, а после вообще покинул «Спартак».

– Как тренер я могу сказать, что любой выбор определяется результатом. Но есть и понятие футбольного вкуса: одному нравится Клопп, другому – Арне Слот, третьему – Гасперини. Некоторые тренеры предпочитают физически крепких игроков, другие – более быстрых. Наша идентичность требовала определенного уровня физической подготовки и техники. Основываясь на этом, мы делали выбор. Не отрицая факта того, что Джикия – крайне важный, а также опытный игрок.

Мы были нацелены на чемпионство и поэтому искали новых футболистов. Взяли Бабича, чтобы усилить конкуренцию в центре обороны. Помимо того что Срджан обладал важными качествами – длинные передачи, сильная игра на стандартах, – он с первого же матча начал забивать.

Конечно, непросто принять тот факт, что ты, капитан команды, теперь на скамейке запасных. Нужно быть в хорошей форме, а это нелегко. Мы старались помогать каждому, но угодить всем сразу нереально.

– То есть причины, по которым Джикия перестал играть, – игровые, а не личные?

– Безусловно. Джикия – опытный защитник, который хорошо читает игру. Но мы нуждались в более подходящем футболисте под высокую линию обороны, активный прессинг и стандарты. Поэтому изначально искали защитника, который был бы хорош на угловых и штрафных. Обратили внимание на Бабича, посчитав, что он закроет все потребности.

Теперь – по рабочей ноге. Правши обычно лучше играют левой ногой, чем левши – правой. Это вопрос ловкости и привычки. Поэтому стоял вопрос: Джикия или Бабич? И я выбрал Бабича, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГильермо Абаскаль
logoГеоргий Джикия
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoСрджан Бабич
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