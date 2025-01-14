Кузьмичев о словах Абаскаля про Джикию: «Он говорит неправду – спортивной составляющей быть не могло, это личное неприятие. Георгию была неприятна эта ситуация»

Владимир Кузьмичев отреагировал на слова Гильермо Абаскаля о Георгии Джикии.

Бывший главный тренер «Спартака» заявил, что Джикия потерял место в составе красно-белых по спортивным причинам: «Идентичность «Спартака» требовала определенного уровня подготовки и техники – я выбрал Бабича. Старались помогать каждому, но всем угодить нереально».

– Абаскаль заявил, что не имел конфликта с Джикией, а сделал выбор в пользу Бабича лишь по спортивным причинам. Это правда, или Гильермо лукавит?

– Он не то, что лукавит, а говорит неправду. На тот момент он получил полномочия, которые выходили за рамки тренерства. Он стал отвечать за комплектование команды и, как многие отмечают, разительно поменялся.

Спортивной составляющей в вопросе с Джикией не могло быть. Здесь имеет место именно личное неприятие. Абаскаль так решил, и никто не мог повлиять на его решение.

После этого были непосредственно контакты Георгия с тренером, агент Вадим Шпинев общался. Все сводилось к одному – это решение тренера. Георгию была неприятна эта ситуация. Мы все помним, что он не рассматривал другие предложения.

От руководства тогда прозвучало, что нужно дождаться окончания контракта, и тогда будет обязательно сделано новое предложение. Джикия исходил из этого и со своей стороны поступил абсолютно порядочно.

Это сказалось на карьере, ведь было потеряно время. Конечно, обида осталась. Все мы люди, каждый воспримет подобную ситуацию довольно болезненно, – сказал бывший директор академии «Спартака ».