Тен Хаг не раз посещал матчи «Боруссии» после ухода из «МЮ». Дортмундцы идут 8-ми в Бундеслиге
Эрик тен Хаг в очередной раз побывал на игре «Боруссии».
Sky Sport Deutschland сообщает, что нидерландец присутствовал на матче дортмундцев с «Байером» (2:3) 10 января. Директор клуба по маркетингу Карстен Крамер организовал тренеру экскурсию по бизнес-зоне, также 54-летний специалист пообщался с техническим директором Свеном Мислинтатом.
Утверждается, что тен Хаг далеко не в первый раз посетил матч «Боруссии» после увольнения из «Манчестер Юнайтед». У Эрика хорошие отношения с Маттиасом Заммером, советником руководства.
При этом подчеркивается, что визиты тен Хага не связаны с результатами дортмундцев. Пока что боссы клуба полностью поддерживают главного тренера Нури Шахина.
«Боруссия» идет на 8-м месте после 16 туров Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на 14 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
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