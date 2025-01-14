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Тен Хаг не раз посещал матчи «Боруссии» после ухода из «МЮ». Дортмундцы идут 8-ми в Бундеслиге

Эрик тен Хаг в очередной раз побывал на игре «Боруссии».

Sky Sport Deutschland сообщает, что нидерландец присутствовал на матче дортмундцев с «Байером» (2:3) 10 января. Директор клуба по маркетингу Карстен Крамер организовал тренеру экскурсию по бизнес-зоне, также 54-летний специалист пообщался с техническим директором Свеном Мислинтатом.

Утверждается, что тен Хаг далеко не в первый раз посетил матч «Боруссии» после увольнения из «Манчестер Юнайтед». У Эрика хорошие отношения с Маттиасом Заммером, советником руководства.

При этом подчеркивается, что визиты тен Хага не связаны с результатами дортмундцев. Пока что боссы клуба полностью поддерживают главного тренера Нури Шахина.

«Боруссия» идет на 8-м месте после 16 туров Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на 14 очков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
logoБоруссия Дортмунд
logoМаттиас Заммер
Свен Мислинтат
logoНури Шахин
logoБайер
logoЭрик тен Хаг
logoбундеслига Германия
Карстен Крамер
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