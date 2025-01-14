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  • Луис Энрике: «Заговорю по-французски раньше, чем через 10 лет в «ПСЖ». Будет здорово проработать здесь так долго – сейчас у меня достаточно сил, чтобы считать это возможным»
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Луис Энрике: «Заговорю по-французски раньше, чем через 10 лет в «ПСЖ». Будет здорово проработать здесь так долго – сейчас у меня достаточно сил, чтобы считать это возможным»

Луис Энрике надеется проработать в «ПСЖ» как можно дольше.

– Я заговорю по-французски раньше, чем через десять лет [работы в «ПСЖ»], я хорошо продвигаюсь. Я не знаю, как долго это продлится. Вы знаете, сколько лет я проработаю в «ПСЖ»?

– Десять лет.

– Надеюсь. Но реальность такова, что проработать столько лет в клубе высшего уровня тяжело. Я не работал дольше четырех лет в своих предыдущих клубах, мне нужно было набраться сил, потому что энергия Луиса Энрике иссякает.

Здесь совершенно другой проект, здесь мне очень комфортно. Было бы здорово, если бы это продлилось 10 лет  – это означало бы, что все довольны, но я не беспокоюсь об этом. Я стараюсь жить настоящим, развивать команду и игроков, ради которых я планирую работать очень долго.

Мне бы хотелось иметь возможность развивать этот проект, но я не невинный новичок. Нужно прикладывать усилия во всех турнирах, чтобы продержаться несколько лет, и это утомляет всех – клуб, болельщиков. Главное, что сейчас у меня есть силы, необходимые для того, чтобы это казалось возможным, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
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