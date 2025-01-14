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«Бетис» отдал вратаря Руя Силву «Спортингу» в аренду с обязательным выкупом за 4,7 млн евро и бонусы

«Бетис» расстался с вратарем Руем Силвой.

30-летний португалец арендован «Спортингом» с обязательным выкупом по окончании сезона. С ним подписан контракт до 2028 года.

По сведениям Marca, испанский клуб выручит 4,7 млн евро, еще один миллион предусмотрен в виде бонусов.

В текущем сезоне Силва провел 15 игр в Ла Лиге и не пропустил в 5 из них. Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

Фото: sporting.pt

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Спортинга»
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